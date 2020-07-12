Мовний омбудсмен анонсував безкоштовні курси з вивчення української

Уповноважений зі захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про плани впроваджувати безкоштовні курси із вивчення української мови за кошти держбюджету. Про це він заявив у інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, безкоштовні курси з української мови у нас сьогодні на рівні волонтерства. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом їх організовуватимуть коштом держбюджету.

«Мова йде про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла би лежати як на закладах освіти, так і на органах місцевого самоврядування. Вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян.

У нас навчилися спекулювати на мовному питанні. Але в нас не навчилися створювати всі необхідні умови для громадян, які проживають в тих або в інших регіонах, або на своїй території. Я вам скажу, що безкоштовні курси з української мови у нас сьогодні на рівні волонтерства. Але з волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014 році фактично з нуля. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій в Європі. 2014 рік ми починали у тому числі з безкоштовних курсів на Майдані в вивчення української мови.

Але держава сьогодні досить повільно створює такі інституції за рахунок державного бюджету. Тому я думаю, що ця спроможність повинна бути реалізована вже найближчим часом», – зазначив мовний омбудсмен.

Як повідомляв Львівський портал, 8 липня Кабінет Міністрів України призначив Тараса Креміня на посаду мовного омбудсмена.

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