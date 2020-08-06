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Із початку року на Львівщині впіймали 4,5 тисяч водіїв у стані сп'яніння

Соломія Головіна

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На Львівщині з початку року правоохоронці виявили майже 4,5 водіїв у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Загалом сталося понад 300  дорожньо-транспортних пригод за участі нетверезих водіїв, внаслідок яких 3 осіб загинули, ще 78 – були травмовані.

Поліцейські вкотре закликають водіїв ретельно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху: «За жодних обставин не керуйте транспортними засобами, перебуваючи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння – не наражайте на небезпеку життя та здоров’я оточуючих».

Нагадаємо, відповідно до ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за керування автотранспортом у стані сп’яніння передбачена відповідальність:

  • за перше правопорушення, скоєне протягом року, – штраф 10,2 тисяч гривень та один рік позбавлення права керування транспортним засобом;
  • за повторне правопорушення, скоєне протягом року, – штраф 20,4 тисяч гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом;
  • за третє і більше порушень, вчинених протягом року, – штраф 40,8 тисяч гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Так, вночі 6 серпня біля Львова сталася «п’яна ДТП», яка забрала життя 28-річної пасажирки таксі: водій таксі Uklon у стані наркотичного сп’яніння зіткнувся з автомобілем, яким керував водій у стані алкосп’яніння.

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