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Біля Львова водій таксі під наркотиками потрапив у ДТП: загинула пасажирка

Ольга Денисяка

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Вночі 6 серпня водій таксі Uklon у стані наркотичного сп’яніння зіткнувся з автомобілем, яким керував водій у стані алкосп’яніння. Внаслідок аварії загинула 28-річна пасажирка таксі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталась близько опівночі 6 серпня у селі Підрясне Яворівського району.

Як встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль Audi A6, яким керував 34-річний місцевий мешканець, і таксі Dacia Logan під кермуваннням 36-річного водія, також місцевого мешканця.

28-річна пасажирка таксі, мешканка Яворівського району, від отриманих внаслідок ДТП тілесних ушкоджень померла в лікарні. Жоден з водіїв не постраждав.

Як встановили медики, водій таксі під час скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння, а водій Audi – алкогольного.

За фактом слідчі  відкрили  кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу  України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, з’ясовують її причини і винуватця. Проводиться досудове розслідування.

 

Фото: Нацполіція Львівщини, Патрульна поліція Львівщини

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