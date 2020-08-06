Біля Львова водій таксі під наркотиками потрапив у ДТП: загинула пасажирка

Вночі 6 серпня водій таксі Uklon у стані наркотичного сп’яніння зіткнувся з автомобілем, яким керував водій у стані алкосп’яніння. Внаслідок аварії загинула 28-річна пасажирка таксі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась близько опівночі 6 серпня у селі Підрясне Яворівського району.

Як встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль Audi A6, яким керував 34-річний місцевий мешканець, і таксі Dacia Logan під кермуваннням 36-річного водія, також місцевого мешканця.

28-річна пасажирка таксі, мешканка Яворівського району, від отриманих внаслідок ДТП тілесних ушкоджень померла в лікарні. Жоден з водіїв не постраждав.

Як встановили медики, водій таксі під час скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння, а водій Audi – алкогольного.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, з’ясовують її причини і винуватця. Проводиться досудове розслідування.

Фото: Нацполіція Львівщини, Патрульна поліція Львівщини