Через отруєння грибами двоє мешканців Бродівщини потрапили в реанімацію

У середу, 5 серпня, двох мешканців Бродівського району забрали в лікарню через отруєння грибами. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Попередньо встановлено, що двоє жителів Бродівщини віком 59 і 31 рік отруїлися грибами. Їх у стані середньої важкості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної райлікарні.
Наразі всі деталі події встановлюються.
Зазначимо, із близько 2000 видів грибів, які ростуть в Україні, їстівними є лише 500. Отруєння грибами є найважчим харчовим отруєнням, стається воно через вживання саме отруйних грибів або через порушення техніки зберігання чи приготування їстівних грибів. Невчасне звернення за допомогою може закінчитися смертю.
Щоб уникнути отруєння:
- не кладіть до кошика гриб, якщо ви не впевнені у тому, що він їстівний;
- не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки;
- не збирайте грибів поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях;
- не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини;
- не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах, купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль;
- не вживайте сирих грибів;
- уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;
- відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння, проваріть гриби іще 15-20 хвилин;
- готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше ніж добу;
- не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують грудьми.
Детальніше про симптоми отруєння грибами, на які слід звернути увагу, а також про першу допомогу читайте за цим посиланням.
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Наталя Дуляба