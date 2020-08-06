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Через отруєння грибами двоє мешканців Бродівщини потрапили в реанімацію

Наталя Дуляба

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У середу, 5 серпня, двох мешканців Бродівського району забрали в лікарню через отруєння грибами. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Попередньо встановлено, що двоє жителів Бродівщини віком 59 і 31 рік отруїлися грибами. Їх у стані середньої важкості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної райлікарні.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, із близько 2000 видів грибів, які ростуть в Україні, їстівними є лише 500. Отруєння грибами є найважчим харчовим отруєнням, стається воно через вживання саме отруйних грибів або через порушення техніки зберігання чи приготування їстівних грибів. Невчасне звернення за допомогою може закінчитися смертю.

Щоб уникнути отруєння:

  • не кладіть до кошика гриб, якщо ви не впевнені у тому, що він їстівний;
  • не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки;
  • не збирайте грибів поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях;
  • не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини;
  • не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах, купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль;
  • не вживайте сирих грибів;
  • уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;
  • відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння, проваріть гриби іще 15-20 хвилин;
  • готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше ніж добу;
  • не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують грудьми.

Детальніше про симптоми отруєння грибами, на які слід звернути увагу, а також про першу допомогу читайте за цим посиланням.

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