Через отруєння грибами двоє мешканців Бродівщини потрапили в реанімацію

У середу, 5 серпня, двох мешканців Бродівського району забрали в лікарню через отруєння грибами. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що двоє жителів Бродівщини віком 59 і 31 рік отруїлися грибами. Їх у стані середньої важкості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної райлікарні.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, із близько 2000 видів грибів, які ростуть в Україні, їстівними є лише 500. Отруєння грибами є найважчим харчовим отруєнням, стається воно через вживання саме отруйних грибів або через порушення техніки зберігання чи приготування їстівних грибів. Невчасне звернення за допомогою може закінчитися смертю.

Щоб уникнути отруєння:

не кладіть до кошика гриб, якщо ви не впевнені у тому, що він їстівний;

не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки;

не збирайте грибів поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях;

не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини;

не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах, купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль;

не вживайте сирих грибів;

уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;

відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння, проваріть гриби іще 15-20 хвилин;

готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше ніж добу;

не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують грудьми.

Детальніше про симптоми отруєння грибами, на які слід звернути увагу, а також про першу допомогу читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.