У парки всіх районів Львова завітає мандрівна наукова лабораторія: графік

Для львівських шкіл було закуплено дві інноваційні мобільні лабораторії, які впродовж навчального року мандрують навчальними закладами. Цього вони вперше базуватимуться на вулицях міста і їх зможе протестувати будь-яка дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Методистка Навчально-методичного центру освіти м. Львова, вчителька фізики Галина Коваль розповідає, що зазвичай мобільна лабораторія мандрує школами. Зараз кілька експонатів з двох лабораторій привезли на свіже повітря, до дітей, щоб вони своїми руками могли торкнутися до фізики.

«Тут є лише 5 експонатів з 20, які не потребують електрики, проте вони дуже подобаються дітям. Кілька разів намагаються скористатись одним і тим же приладом, долучають до цього батьків, це їх зближує. В таким спосіб ми хочемо зацікавити дітей прикладними науками. Запрошуємо усіх з 11:00 до 17:00 приходити і займатись разом з нами наукою», – сказала Галина Коваль.

Проєкт «Наука іде до тебе» – це експонати з двох частин мобільної наукової виставки, кожен з яких в інтерактивний спосіб пояснює природу певних наукових явищ та процесів.

«Зараз діти мають літні канікули, не всі поїхали десь відпочивати. Замість того, щоб вони сиділи у гаджетах, ми пропонуємо їм прийти і відвідати таку лабораторію. Тут діти мають можливість долучитися до світу науки, подивитись, як працюють ці прилади, і порівняти їх із тим фізичним явищем, що відбувається у світі. Одна справа розказати дітині про явище, а інша справа, коли вона сама його побачить і зрозуміє. Тож запрошуємо дітей різних вікових категорій. Ця мобільна лабораторія буде мандрувати усіма районами міста, а також побуває у Винниках, Брюховичах і Рудно», – зазначила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Маршрут проєкту «Наука іде до тебе»:

5.08−7.08 – парк Левандівський

10 − 11.08 – алея Гашека

12 − 13.08 – Горіховий Гай

14 − 17.08 – сквер біля Собору Юра

18 − 20.08 – озеро на вулиці Панча

21.08 – біля поліклініки на вулиці Медової печери

25.08 – Брюховичі біля ЦНАПу

26.08 – Рудне, площа перед школою № 74

27.08 – Винники, площа перед школою № 29

Години роботи виставки: з 11:00 – 17:00 год.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Львівська міська рада придбала першу мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве фізичне явище.

Друга мобільна лабораторія була придбана у 2019 році за кошти міста. Загальна вартість всього обладнання становить 2 млн грн. Вона має мистецьке спрямування та складається з 9 експонатів. Учні дуже полюбляють навчання на таких пристроях і раді провести урок за межами класу. У такий спосіб вони мають нагоду дізнатися про різноманітні експерименти не лише з підручників, а й побачити на власні очі і навіть побувати в ролі дослідників.

Цього року в Україні відзначають Рік математики, відтак мерія закуповує ще одну, третю мобільну лабораторію з напрямком математики. Планується, що вона почне функціонувати у навчальних закладах Львова вже з наступного року. Вартість усіх трьох мобільних лабораторій становить 5 997 256 грн.

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Фото: ЛМР