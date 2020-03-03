Львівським школярам придбали наукову мобільну лабораторію

Для львівських школярів придбали вже другу наукову лабораторію. Перша лабораторія, що вже рік мандрує школами Львова, має фізичне спрямування, а нова – мистецьке. Зараз вона знаходиться у ліцеї «Просвіта». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цю лабораторію придбали у 2019 році за два мільйони гривень, щоб школярі могли провести фізичні експерименти і зрозуміти явища, які вони бачать у житті.

«Зараз вона розпочинає свою роботу з ліцею «Просвіта», а потім подорожуватиме іншими школами міста. У 2018 році ми купили першу наукову лабораторію з напрямку фізики, і вона вже успішно функціонує в наших школах, в середньому вона перебуває по тижню в кожному навчальному закладі. Зараз ми розпрацьовуємо технічні завдання третьої мобільної лабораторії з математичним спрямуванням», – розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Мистецька лабораторія складається з 9 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве явище: «Калейдоскоп», «Перспективна сітка», «Побач свій голос», «Фігури Хладні», «Звуконаслідування», «Труба Кундта», «Створіть Катеринку», «Терменвокс», «Галерея одного елементу».

Кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна легко транспортувати та розкладати, а також на якому є інструкція з користування експонатом.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Львівська міська рада придбала першу мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве фізичне явище. Вона успішно «мандрує» по усіх навчальних закладах Львова.