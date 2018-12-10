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Для Львова придбали мобільну наукову лабораторію, що «мадруватиме» школами міста

Олександр Косик

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Відтепер вивчати фізику стане ще цікавіше: за кошти міста придбали мобільну наукову лабораторію, вартість якої становить 2 млн грн. І вже від сьогодні львівські школярі зможуть ознайомитися та власноруч протестити кожен експонат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Спільно з учнями ліцею «Просвіта» протестував експонати також міський голова Андрій Садовий. Мер наголосив на важливості бюджетних фінансувань на галузь освіти, зокрема, і з боку держави, а також розповів, що місто планує створити Центр науки, за прикладом того, що є у Варшаві, але меншим коштом.

«Після того, як діти в ліцеї «Просвіта» з нею ознайомляться, вона буде мандрувати по всіх львівських школах. Думаю, до того часу ми зуміємо збудувати великий Центр науки, який ми реалізовуємо спільно з нашим ІТ-парком, який ми починаємо будувати у Львові. Нам важливі мудрі діти — і у Львові, і в Україні. Діти, коли тут все це бачать на власні очі, відчувають, закохуються в фізику, хімію, розуміють це наочно», — зазначив А. Садовий.

«Ми закупили мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Вона вже є доставлена до міста Львова. Впродовж минулого тижня провели дуже активне навчання з вчителями шкіл, і, відповідно, вона почне „мандрувати“ по усіх навчальних закладах нашого міста», — зазначила директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве фізичне явище:

  • «Діапазон слуху»
  • «Брахістохрона»
  • «Архітектурні арки»
  • «Слухаючи кістьми»
  • «Магдебурський експеримент»
  • «Вентилятор Бернуллі»
  • «Внутрішні напруги — конструкції під тиском»
  • «Перевернутий зір»
  • «Дірка у воді»
  • «Людина-пазл».

Кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна легко транспортувати та розкладати, а також на якому міститься інструкція з користування експонатом.

Минулого тижня у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова польські фахівці ділилися своїми знаннями та досвідом з львівськими вчителями, які проводитимуть інтерактивні заняття у наших школах.

«Також на наступний рік ми плануємо другий етап реалізації цього проекту: ми плануємо закупити таку мобільну наукову лабораторію, але вже з іншим напрямками — це буде хімія і мистецтво», — додала Галина Слічна.

Як повідомила Галина Слічна, на наступний рік планують закупити віртуальну реальність, також планують облаштувати кабінет робототехніки у 10-ти школах і лінгафонні кабінети.

Нагадаємо, в бюджеті міста на 2019 рік на галузь освіти передбачено 35% усіх коштів. Також в бюджеті закладено ріст зарплати працівників бюджетної сфери, зокрема, і в галузі освіти, на 9%. Місто передбачає 3 млн грн на закупівлю мультитач-панелей на умовах лізингу.

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