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Кабмін урізав ФОПам виплати на дітей на понад 48 млн грн

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму. Уряд схвалив відповідний проект постанови у ході засідання у середу, 5 серпня, передає РБК-Україна.

 

Зокрема, ці кошти виділять Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації держмайна.

На цю ж суму скоротилися видатки за програмою «Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку».

Як писав Львівський портал, у травні для ФОПів ввели виплати на період карантину: виплати будуть надаватися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень.

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