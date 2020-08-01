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З'явилося відео ліквідації полтавського терориста

Вероніка Рой

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Полтавський терорист Роман Скрипник, якого розшукували правоохоронці протягом тижня, був ліквідований снайпером, після чого він підірвався на власній гранаті. Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

 

«Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка «полтавського терориста», який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських – зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті», – написав Аваков.

 

Як повідомляв Львівський портал, 1 серпня, після тижня пошуків, правоохоронці розшукали полтавського терориста Романа Скрипника, котрий захоплював у заручники поліцейського. Правоохоронцям довелося ліквідувати чоловіка, коли той почав чинити збройний опір.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві чоловік, якого намагалися затримати через крадіжку автівки, взяв у заручники поліцейського та погрожує гранатою підірвати себе разом із ним. Після перемовин рядового поліцейського замінили на начальника карного розшуку Віталія Шияна.

Згодом полтавський терорист відпустив заручника, а сам утік до лісу.

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