З'явилося відео ліквідації полтавського терориста

Полтавський терорист Роман Скрипник, якого розшукували правоохоронці протягом тижня, був ліквідований снайпером, після чого він підірвався на власній гранаті. Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка «полтавського терориста», який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських – зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті», – написав Аваков.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка “полтавського терориста”, який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських – зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Як повідомляв Львівський портал, 1 серпня, після тижня пошуків, правоохоронці розшукали полтавського терориста Романа Скрипника, котрий захоплював у заручники поліцейського. Правоохоронцям довелося ліквідувати чоловіка, коли той почав чинити збройний опір.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві чоловік, якого намагалися затримати через крадіжку автівки, взяв у заручники поліцейського та погрожує гранатою підірвати себе разом із ним. Після перемовин рядового поліцейського замінили на начальника карного розшуку Віталія Шияна.

Згодом полтавський терорист відпустив заручника, а сам утік до лісу.

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