Поліція розшукала та застрелила полтавського терориста

Після тижня пошуків правоохоронці розшукали полтавського терориста Романа Скрипника, котрий захоплював у заручники поліцейського. Правоохоронцям довелося ліквідувати чоловіка, коли той почав чинити збройний опір.

Як інформує пресслужба Нацполіції України, розшукали терориста вночі 1 серпня біля селища Опішня Полтавської області. Для затримання правопорушника проводилася спеціальна поліцейська операція. Чоловіка знешкодив снайпер, коли його дії почали загрожувати життю поліцейських.

Про деталі затримання полтавського терориста на своїй сторінці у Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, Романа Скрипника виявили в одному з нежитлових будинків.

«У один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума та виявив злочинця. У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім».Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл. Заручник мав три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим. У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях…», – написав Геращенко.

Як повідомляв Львівський портал, 23 липня у Полтаві чоловік, якого намагалися затримати через крадіжку автівки, взяв у заручники поліцейського та погрожує гранатою підірвати себе разом із ним. Після перемовин рядового поліцейського замінили на начальника карного розшуку Віталія Шияна.

Згодом полтавський терорист відпустив заручника, а сам утік до лісу.

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Фото: BBC Україна