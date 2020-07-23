У Полтаві чоловік взяв у заручники поліцейського і погрожує підірвати гранту

У Полтаві чоловік, якого намагалися затримати через крадіжку автівки, взяв у заручники поліцейського та погрожує гранатою підірвати себе разом із ним. Про це в ефірі «112 Україна» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає «Громадське».

«Сьогодні співробітники кримінального розшуку Полтавської області проводили операцію зі затримання людини, яка обґрунтовано підозрюється в крадіжці автівки. Під час затримання ця людина встигла дістати гранату та видернув чеку і тримати за руку співробітника кримінальної поліції. Після чого заявив, що підірве себе та співробітника, якщо його не відпустять», – сказав Геращенко.

За словами заступника міністра, після перемовин рядового поліцейського замінили на начальника карного розшуку Віталія Шияна. Також чоловіку надали авто.

«Зараз була надана автівка цьому злочинцю. Він разом із заручником їде по Полтаві, його супроводжують поліцейські», – додав Геращенко.

У департаменті карного розшуку Нацполіції заявили, що зловмисник рухається у напрямку виїзду з міста. Наразі триває спецоперація зі затримання чоловіка.

У поліції Полтавської області о 10:00 год. повідомили про те, що на вулиці Остапа Вишні у Полтаві проводять спецоперацію для затримання підозрюваного у крадіжці авто. Тоді ж зазначили, що чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі злочинець мав зброю та вибухівку.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу чоловіка та записав відеозвернення про фільм «Земляни».

Вже пізно ввечері Максим Кривош, який захопив автобус зі заручниками, таки здався поліції. Він утримував заручників понад десять годин.

Зловмиснику оголосили підозру за чотирма статтями.

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