«Полтавський терорист» відпустив заручника та втік

«Полтавський терорист», який взяв у заручники поліцейського, відпустив його, а сам утік до лісу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Поліція все ще намагається затримати зловмисника.

«32-річний полтавець, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку поліції Полтавщини, покинув автомобіль у Шишацькому районі та втік до лісопосадки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 23 липня у Полтаві чоловік, якого намагалися затримати через крадіжку автівки, взяв у заручники поліцейського та погрожує гранатою підірвати себе разом із ним. Після перемовин рядового поліцейського замінили на начальника карного розшуку Віталія Шияна.

Згодом правоохоронці озвучили вимоги «полтавського терориста».

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