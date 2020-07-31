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У депутата Львівської облради підтвердили коронавірус

Соломія Головіна

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Депутат Львівської обласної ради Андрій Ковч на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у нього підтвердили коронавірус.

 

«Не кожен депутат у цьому зізнається. Але я за чесність і тому кажу: у мене «корона»…», – написав він.

Депутат додав, що відчуває слабкість, підвищення температури до 37,5 градусів спостерігається лише ввечері, має запаморочення, жар, а також тиск.

«З моменту, як відчув, що щось мені не так, самоізолювався, вже третій день ні з ким не контактую. Здав тест на коронавірус. От прийшов – позитивний. Бережіть себе і близьких. Дослухайтесь до себе. Носіть маску, мийте руки», – зазначив Андрій Ковч.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 31 липня на Львівщині підтверджено 9526 випадків інфікування коронавірусом, з них 260 — летальні.

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