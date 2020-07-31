Лікарні швидкої допомоги Львова передали 30 тисяч китайських масок

Понад 30 тисяч медичних масок, отриманих від китайських міст Нанкіну та Ченду, передали у лікарню швидкої допомоги Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Китайські міста Нанкін та Ченду скерували близько 33 тисяч медичних масок для потреб львівських лікарень у боротьбі з COVID-19. Цю партію масок місто отримало 30 липня та вже передало в лікарню швидкої медичної допомоги.

У мерії додають, що місто Нанкін співпрацює зі Львовом у сфері туризму, а Ченду є одним із найбільших міст Китаю та містом-партнером Львова з 2017 року. У ньому мешкає близько 16,5 млн осіб. Серед основних напрямів співпраці міст – розвиток інновацій та медичного туризму.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків, купують апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту для медиків, безкоштовно тестують людей.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.

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Фото: ЛМР