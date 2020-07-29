Представники нічного клубу не дають демонтувати самобуд на Науковій

У Львові триває демонтаж незаконного бетонного майданчика біля нічного клубу ODEON, що на вулиці Науковій, 7. Втім представники клубу перешкоджають заїзду великої техніки, що унеможливлює демонтаж фундаменту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив голова Франківської РА Орест Тимчишин, аби демонтувати незаконний самобуд на територію нічного клубу намагався заїхати екскаватор, але на заваді стали представники закладу.

«Ми зняли секцію паркану, екскаватор вже був готовий заїхати на територію, але на заваді став представник клубу. Поліція не допомагає, тож демонтажні роботи тривають нешвидкими темпами. Наразі ми демонтуємо майданчик ломами та перфораторами, але фундамент без гідромолота демонтувати не вдасться. Тому є загроза того, що рішення виконкому буде виконане не до кінця, якщо туди не заїде велика техніка», – зазначив Орест Тимчишин.

Як писав Львівський портал, протиправні будівельні роботи на вул. Науковій, 7 посадовці мерії виявили ще влітку 2019 року. У травні цього року на місці знову працювали Інспекція ДАБК м. Львова, представники райадміністрації та міської ради. Вони виявили, що впритул до розважального центру «Одеон» вже звели тимчасову споруду, під прикриттям якої всередині відбувається активне будівництво.

Втім у Львівській міськраді нічого не могли вдіяти з цим самовільним будівництвом. Причетну до нього фірму, ТзОВ «Одеон», оштрафували на 700 тисяч гривень, однак вона через суд оскаржила сам штраф і перевірку Інспекції ДАБК. Справа «застрягла» у суді, проте у мерії казали, що звернуться в поліцію.

20 липня виконавчий комітет міськради Львова вирішив демонтувати незаконно зведені фундамент і бетонну площадку на вул. Науковій, 7.

Зазначимо, розважальний заклад «Одеон» на вул. Науковій, 7-А відкрився взимку 2019 року. Крім звичних караоке та ресторану, тут також діє нічний клуб і шоу-бар (стриптиз).

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Фото: ЛМР