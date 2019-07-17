На вулиці Науковій розпочали самовільне будівництво. ДАБК встановлює замовника

Сьогодні працівники ЛКП Франківського району виявили, що за адресою вул. Наукова, 7 проводяться будівельні роботи. Жодних дозвільних документів на проведення робіт ніхто не надав. На місце події викликано Інспекцію держархбудконтролю і поліцію. Інспекція проведе перевірку щодо законності проведення будівельних робіт. В процесі перевірки буде встановлено, хто є замовником будівництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні було отримано повідомлення від перехожих, що за адресою Наукова, 7 проводяться будівельні роботи. Працівники ЛКП вийшли на місце і підтвердили цей факт. Тому було викликано Інспекцію держархбудконтролю для спільного обстеження, та викликано поліцію.

З робітниками, які проводили роботи вдалося поспілкуватися. Обіцяли, що привезуть документи. Однак ніхто їх не привіз, а робітники покинули місце робіт», – повідомив голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин.

За його словами, ця земельна ділянка є у власності Львівської міської ради. Договір оренди з попереднім орендарем закінчився рік тому. Сьогодні на земельній ділянці на вул. Наукова, 7 було виявлено факти виконання будівельних робіт і факти порушення благоустрою території. Зокрема, залито фундамент глибиною до півтора метра, і проводиться підготовка для залиття колон для подальшого будівництва.

«Нам не вдалося отримати жодних дозвільних документів від замовника будівництва чи від осіб, які безпосередньо проводили роботи на об’єкті. Тому зараз розпочинаємо перевірку робіт на цьому об’єкті. В процесі перевірки є час для подачі документів, які б засвідчили законність робіт. Однак, хочу відзначити, що на цей об’єкт не видавалися містобудівні умови та обмеження, та не видавалися дозвільні документи. Тобто будівництво здійснюється самовільно. Лише виникає питання, чи є дозвіл на земельну ділянку. Але, швидше за все, що немає і права на землю. Відповідно інспекція, в межах своїх повноважень, відреагує на цю ситуацію стосовно будівництва, а щодо порушення правил благоустрою буде реакція Франківської РА. В процесі перевірки буде встановлено, хто є замовником будівництва», – розповів начальник юридичного відділу Інспекції архітектурно-будівельного контролю у м. Львові Святослав Кіндратів.

Фото: ЛМР