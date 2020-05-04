Мерія не може впоратися зі самовільно розбудованим нічним клубом на Науковій

Інспекція ДАБК м. Львова не може впоратися з розважальним центром на вул. Науковій, 7-А, який почав незаконну розбудову ще влітку минулого року. Про це повідомляє Львівський портал.

Сьогодні, 4 травня, пресслужба Львівської міськради повідомила, що посадовці мерії виїжджали на вул. Наукову, 7-А, де ще у липні 2019 року зафіксували незаконні будівельні роботи.

На місці були присутні заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, представники Інспекції ДАБК м. Львова та районної адміністрації. Вони виявили, що впритул до розважального центру «Одеон» звели тимчасову споруду, під прикриттям якої всередині відбувається активне будівництво.

«Біля споруди розважального центру «Одеон» без жодного дозвільного документу, без дозволу на будівельні роботи та оформлення земельної ділянки було вчинено добудову. На об’єкті облаштували накриття, під яким не видно, що насправді відбуваються будівельні роботи. Однак сьогодні представники райадміністрації були на місці та виявили, що тут насправді тривають активні будівельні роботи і кладеться цегла», – розповів Любомир Зубач.

Своєю чергою в. о. начальника Інспекції ДАБК у м. Львові Теодозій Денисяк розповів, що за самовільне будівництво ТзОВ «Одеон» оштрафували на 700 тисяч гривень. Однак фірма через суд оскаржила сам штраф і перевірку інспекції.

«ТзОВ „Одеон“ було притягнено до відповідальності за роботи без дозвільних документів, а також накладено штрафні санкції у розмірі понад 700 тисяч гривень. В подальшому компанія оскаржила нашу постанову і нашу перевірку, посилаючись на те, що ми неналежним чином довели, що ці роботи виконує саме вона. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді в адміністративному суді», – пояснив Теодозій Денисяк.

Він також додав, що самовільне будівельні роботи на об’єкті продовжилися, тому ще в березні Інспекція ДАБК м. Львова планувала провести позапланову перевірку. Проте її здійснити не вдалося, адже Кабмін призупинив дію постанови, яка дозволяла ДАБК проводити перевірки та накладати штрафи.

Щодо цього незаконного будівництва мерія Львова збирається звертатись у поліцію.

Зазначимо, розважальний заклад «Одеон» на вул. Науковій, 7-А відкрився взимку 2019 року. Крім звичних караоке та ресторану, тут також діє нічний клуб і шоу-бар (стриптиз).