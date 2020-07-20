Міськрада хоче демонтувати самобуд біля нічного клубу на Науковій

У Львівській міськраді придумали, як боротися із незаконною прибудовою до нічного клубу «Одеон», що на вул. Науковій, 7. Сьогодні, 20 липня, виконавчий комітет вирішив звільнити територію від самобуду. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Протиправні будівельні роботи на вул. Науковій, 7 посадовці мерії виявили ще влітку 2019 року. У травні цього року на місці знову працювали Інспекція ДАБК м. Львова, представники райадміністрації та міської ради. Вони виявили, що впритул до розважального центру «Одеон» вже звели тимчасову споруду, під прикриттям якої всередині відбувається активне будівництво.

Втім у Львівській міськраді нічого не могли вдіяти з цим самовільним будівництвом. Причетну до нього фірму, ТзОВ «Одеон», оштрафували на 700 тисяч гривень, однак вона через суд оскаржила сам штраф і перевірку Інспекції ДАБК. Справа «застрягла» у суді, проте у мерії казали, що звернуться в поліцію.

Фото від ЛМР станом на травень 2020 року

Тепер виконавчий комітет вирішив демонтувати незаконно зведені фундамент і бетонну площадку на вул. Науковій, 7.

За словами заступника міського голови Львова з питань містобудування Любомира Зубача, забудовник не припиняє незаконних робіт, а при спробі райадміністрації втрутитися фізично перекриє доступ до майданчика важкою технікою.

«Власники цього об’єкту не зупиняються. У суботу відбулась спроба продовження цих робіт. Так, приїхав бетонозмішувач, почали заливати фундамент. Видно, що роботи активізувались. Цієї ж суботи зусиллями районної адміністрації була спроба це все привести до попереднього стану, але представник власника фізично став перед трактором і заборонив. Саме тому нам потрібне прийняття відповідного рішення виконавчого комітету про звільнення цієї міської території, відновлення благоустрою, вивільнення від самовільно влаштованого фундаменту, аби зробити все із залученням правоохоронних органів», – сказав Любомир Зубач.

Зазначимо, розважальний заклад «Одеон» на вул. Науковій, 7-А відкрився взимку 2019 року. Крім звичних караоке та ресторану, тут також діє нічний клуб і шоу-бар (стриптиз).

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