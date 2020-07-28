У Шегинях затримали контрабанду Apple iPad

В понеділок, 27 липня, у пункті пропуску «Шегині – Медика» затримали 30-річного мешканця Тернопільщини із контрабандою планшетів Apple. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

30-річний мешканець Тернопільської області повертався в Україну з Польщі як пасажир автомобіля. У Шегинях він перетинав кордон смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Митники вирішили скерувати авто на поглиблений огляд. Під час нього у багажному відділенні вони виявили 17 планшетів Apple iPad.

Всю техніку митники вилучили, а за цим фактом склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Долю контрабандиста вирішуватиме суд.

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

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Фото: митниця