У Львові медики вперше використали анестезію без наркотиків

У лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Західній Україні провели операцію, використовуючи анестезію, яка не містить наркотичних речовин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар медзакладу Олег Самчук.

Хірурги лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, прооперували 53-річну пацієнтку із четвертим ступенем ожиріння. Жінці видалили фіброміому матки та масивну кисту лівого яйника.

Втім пацієнтка мала низку супутніх захворювань, які становили загрозу і не дозволяли медикам використати традиційний наркоз.

«Вага пацієнтки – 140 кг при зрості 160 см (IV ступінь ожиріння), а також супутні захворювання: гіпертонічна хвороба, хронічне обструктивне захворювання легень, варикозна хвороба нижніх кінцівок. Це не дозволяло застосовувати традиційний наркоз, бо з ним наслідки могли бути непередбачувані. Нашим анестезіологам на чолі з Наталією Матолінець довелося шукати альтернативний метод і вони бездоганно впоралися», – пояснив Олег Самчук.

Так, для того, аби прооперувати пацієнтку, медики застосували безопіоїдний наркоз, тобто той, який не містить наркотичних речовин.

Операція тривала чотири години, під час якої одночасно працювали дві бригади: гінекологи робили екстирпацію матки, а хірурги видаляли величезну післяопераційну килу і робили пластику.

«Пацієнтці постійно і одномоментно по чотирьох дозаторах подавали маленькі дози анестетиків у різних комбінаціях із лікарськими засобами. Таку анестезію ми робили вперше, і це дало чудовий результат. Пацієнтка після операції прокинулася через 10 хвилин, була знята зі штучної вентиляції легень», – цитує пресслужба міськради Львова завідувачку відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталію Матолінець.

Зараз стан 53-річної жінки є задовільний.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні швидкої допомоги хірурги видалили 8-кілограмову пухлину. Детальніше про цей випадок читайте за цим посиланням.

А на початку липня у цій львівській лікарні вперше провели пересадку серця.

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Фото: Facebook Олега Самчука