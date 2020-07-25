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Столичний монастир ПЦУ закрили на карантин

Наталя Дуляба

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Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир в Києві закрили на карантин через виявлений там коронавірус. Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook.

 

Про закриття на самоізоляцію у Свято-Феодосіївському ставропігійному монастирі повідомили в суботу вранці, 25 липня. Причина – виявлені випадки коронавірусу. Втім їхню кількість не уточнюють.

«У зв‘язку зі встановленням серед тих осіб, хто проживає в монастирі, підтвердження захворювання через коронавірус відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування. Просимо молитов за одужання хворих та подолання згубної пошесті», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній церкві України. Він розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври (УПЦ МП), де спалах COVID-19 зафіксували у квітні. Тоді лавру закрили на карантин.

Львівський портал повідомляв, що згодом у травні у Києво-Печерській лаврі виявили другий спалах коронавірусу. Наразі тут відомо про три смерті від COVID-19.

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