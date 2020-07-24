«Полтавського терориста», який заховався у лісопосадці, досі шукають: підключили авіацію

Станом на 9:00 год. 24 липня правоохоронцям ще не вдалося затримати полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. Розшук зловмисника триває. Про це повідомила головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна, передає УП.

«Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучена авіація, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть», – зазначила вона.

За словами Ларіної, зловмисник зник через лісопосадку і наразі переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.

На запитання, чи Скрипник озброєний і чи може становити небезпеку для людей, представник полтавської поліції відповісти не змогла, вказавши, що така інформація у неї відсутня.

Однак Нацполіція у Facebook 23 липня повідомляла, що чоловік небезпечний і озброєний.

Як повідомляв Львівський портал, 23 липня у Полтаві чоловік, якого намагалися затримати через крадіжку автівки, взяв у заручники поліцейського та погрожує гранатою підірвати себе разом із ним. Після перемовин рядового поліцейського замінили на начальника карного розшуку Віталія Шияна.

Згодом правоохоронці озвучили вимоги «полтавського терориста», детальніше про це читайте тут.

Цього ж дня 32-річний зловмисник таки відпустив поліцейськоо, якого тримав у заручниках, а сам втік у лісопосадку.

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