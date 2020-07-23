Правоохоронці назвали вимоги «полтавського терориста», який захопив у заручники поліцейського

Представники поліції Полтавської області озвучили основні вимоги зловмисника, який захопив у заручники поліцейського. Про це повідомив пресофіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин, передає УНІАН.

За його словами, чоловік хоче уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин (викрадення авто та взяття заручника) та втекти.

«Він просить відпустити його. Його затримували на викраденні автомобіля, а тепер ще й взяття заручника. Хоче, щоб ми його відпустили й не переслідували», – сказав Гришин.

Він також додав, що машина, в якій пересуваються так званий «полтавський терорист» і заручник, вже знаходиться поза зоною Решетилівського району області, а рухається далі в бік столиці.

Як повідомляв Львівський портал, 23 липня у Полтаві чоловік, якого намагалися затримати через крадіжку автівки, взяв у заручники поліцейського та погрожує гранатою підірвати себе разом із ним. Після перемовин рядового поліцейського замінили на начальника карного розшуку Віталія Шияна.

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Фото: POLTAVSKE.TV