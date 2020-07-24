На Личаківській відреставрували «оливкову» браму

У Львові на вулиці Личаківській, 34 за кошти міста та мешканців відреставрували старовинну браму. Про це інформує Бюро спадщини.

Роботи над металевою брамою тривали упродовж двох з половиною місяців.

«З першого погляду могло здатися, що зовнішній вигляд брами був не найгіршим. Насправді ж під значним нашаруванням старої фарби приховувалося безліч заржавілих елементів, деформована нижня частина, знищені пороги і завіси. Ми все це відновлювали», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

Фахівці відновили засклення брами, яке раніше було просто забите фанерою. Окрім самої брами, фахівці провели ряд робіт над вхідною фірткою.

«Цей «оливковий» колір насправді оригінальний, автентичний. Ми віднайшли його під значним нашаруванням старої фарби, знімаючи шар за шаром, аж до металу. Раніше було досить широке розмаїття кольорів металевих брам. Також ми встановили відреставрований австрійський замок, який хоч і не рідний, але відповідає тому часу. Йому десь сто років і, гадаю, прослужить ще стільки ж», –поділився реставратор.

Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями.

«Загальна вартість реставрації становила понад 81 000 грн з яких місто оплатило майже 56 800 грн, а іншу частину – мешканці», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, цього року місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

Фото: Бюро спадщини