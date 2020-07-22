Луцькому терористу оголосили про підозру

Максиму Кривошу, який захопив 21 липня у Луцьку автобус зі заручниками, повідомили про підозру за чотирма статтями. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що чоловіку повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

За даними слідства, чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до президента України та інших високопосадовців.

У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи на їхні життя. Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки: автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5».

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі злочинець мав зброю та вибухівку.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу чоловіка та записав відеозвернення про фільм «Земляни».

Вже пізно ввечері зловмисник, який захов автобус зі заручниками, таки здався поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.