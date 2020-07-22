ОСТАННІ НОВИНИ

Луцькому терористу оголосили про підозру

Соломія Головіна

|

Максиму Кривошу, який захопив 21 липня у Луцьку автобус зі заручниками, повідомили про підозру за чотирма статтями. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі генерального прокурора.

 

Зазначається, що чоловіку повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

За даними слідства, чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до президента України та інших високопосадовців.

У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи на їхні життя. Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки: автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5».

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вранці 21 липня  у центрі Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі злочинець мав зброю та вибухівку.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу чоловіка та записав відеозвернення про фільм «Земляни».

Вже пізно ввечері зловмисник, який захов автобус зі заручниками, таки здався поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...