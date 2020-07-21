Поліція затримала луцького терориста та звільнила усіх заручників

У Луцьку поліція затримала чоловіка, який захопив автобус та звільнила усіх заручників. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Всі заручники звільнені. Терорист затриманий», – написав Геращенко.

Зазначимо, затримати терориста вдалося після штурму автобуса правоохоронцями.

Все заложники свободны! Posted by Антон Геращенко on Tuesday, July 21, 2020

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. В області введено оперативний план «Заручник». При собі злочинець має зброю та вибухівку.

Як пише Громадське з посиланням на поліцію, свою комунікацію зловмисник вів у Twitter. Там чоловік писав, що в одному з людних місць залишена бомба. Для того, щоб вона не зірвалася, всі топ-чиновники мають записати відеозвернення, де скажуть, що вони «терористи в законі». А ось Зеленський має у відеозверненні сказати: «Фільм “Земляни” 2005 року – дивитися всім».

Сьогодні ввечері із захопленого автобуса вдалося звільнити трьох людей: дитину, літню жінку та вагітну жінку.

Згодом президент Володимир Зеленський виконав вимогу чоловіка, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, та записав відеозвернення.

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Фото та відео: Антон Геращенко