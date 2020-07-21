Зеленський виконав вимогу луцького терориста

Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу чоловіка, який захопив автобус із заручниками у Луцьку. Відео глава держави опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Фільм «Земляни» 2005 року. Дивитися усім», – сказав Зеленський.

Саме це вимагав чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку.

Зазначимо, нещодавно із захопленого автобуса вдалося звільнити трьох людей: дитину, літню жінку та вагітну жінку.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. В області введено оперативний план «Заручник». При собі злочинець має зброю та вибухівку.

Як пише Громадське з посиланням на поліцію, свою комунікацію зловмисник веде у Twitter. Там чоловік пише, що в одному з людних місць залишена бомба. Для того, щоб вона не зірвалася, всі топ-чиновники мають записати відеозвернення, де скажуть, що вони «терористи в законі». А ось Зеленський має у відеозверненні сказати: «Фільм “Земляни” 2005 року – дивитися всім».

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