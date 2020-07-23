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У Польщі на три місяці взяли під варту ексглаву «Укравтодору» Славоміра Новака

Соломія Головіна

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У Польщі суд взяв під варту колишнього очільника «Укравтодору» Славоміра Новака, якого підозрюють у корупції та «відмиванні» коштів на ремонтах українських доріг. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

 

«22 липня суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову «Укравтодору» та двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації», – мовиться у повідомленні НАБУ.

Як повідомляв Львівський портал, ексочільника «Укравтодору» Славоміра Новака було затримано 20 липня на території Республіки Польща. Колишнього посадовця підозрюють у «відмиванні» коштів на будівництві доріг, детальніше про резонансу справу, у якій фігурує Славомір Новак, читайте тут.

Також ми інформували, що після затримання колишнього керівника «Укравтодору» Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в офісах «Укравтодору», зокрема у Львові та Києві.

Дії експосадовця українськими правоохоронцями кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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