НАБУ проводить обшуки в офісі «Укравтодору» у Львові

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісах «Укравтодору», зокрема у Львові та Києві, після того, як з підозрою в корупції у Польщі затримали колишнього керівника цього підприємства Славоміра Новака.

Обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі проводять Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з антикорупційними органами Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

«Слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі-ймовірних учасників злочинної організації. В ході слідчих дій в Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника Укравтодору, громадянина Польщі. Деталі – згодом», – мовиться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих – екскерівник «Укравтодору» Славомір Новак.

Фото: НАБУ