ОСТАННІ НОВИНИ

НАБУ проводить обшуки в офісі «Укравтодору» у Львові

Вероніка Рой

|

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісах «Укравтодору», зокрема у Львові та Києві,  після того, як з підозрою в корупції у Польщі затримали колишнього керівника цього підприємства Славоміра Новака.

 

Обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі проводять Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з антикорупційними органами Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

«Слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі-ймовірних учасників злочинної організації.  В ході слідчих дій в Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника Укравтодору, громадянина Польщі. Деталі – згодом», – мовиться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих – екскерівник «Укравтодору» Славомір Новак.

Фото: НАБУ

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...