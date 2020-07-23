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«Маємо рухатися вперед без насильства». Творці фільму «Земляни» засудили дії луцького терориста

Соломія Головіна

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Творці фільму «Земляни» відреагували на події із захопленням в заручників в українському Луцьку і заявили, що не підтримують методи терору. Про це повідомляє УП.

 

Режисера фільму Шон Монсон зазначив, що фільм «Земляни» не схвалюює і не потурає актам терору, оскільки його послання – це співчуття до всіх істот.

«Зміст фільму – це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка триває, і не тільки завдає шкоди здоров’ю людини, але і є основною причиною зміни клімату. Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до терору. Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх сімей, а також до влади, яка забезпечила, щоб жодне життя не було втрачено. Ми повинні рухатися вперед без насильства стосовно всіх», – зазначив Шон Монсон.

Довідка:

«Земляни» – документальний фільм 2005 року про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнювання, розваг, наукових досліджень або ж для виробництва одягу і їжі. Режисером фільму виступив зоозахисник Шон Монсон, закадровий текст прочитаний Хоакіном Феніксом, продюсеркою виступила акторка Меггі К’ю, а музикант Мобі став автором саундтрека. Кожен із них є веган-активістом.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі злочинець мав зброю та вибухівку.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу чоловіка та записав відеозвернення.

«Фільм «Земляни» 2005 року. Дивитися усім», – сказав Зеленський у записаному відео, яке потім видалили.

Вже пізно ввечері Максим Кривош, який захопив автобус зі заручниками, таки здався поліції. Він утримував заручників понад десять годин. Зловмиснику оголосили підозру за чотирма статтями.

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