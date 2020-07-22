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Чорногорія заборонила в'їзд українським туристам, що подорожують авто

Вероніка Рой

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Починаючи з 22 липня, в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України і Білорусі можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом. Про це йдеться у рішенні уряду Чорногорії, передає «Європейська правда».

 

Без обмежень у Чорногорію можуть в’їжджати мешканці країн «зеленого списку», мешканці країн «жовтого списку» або ті, хто перебував в них протягом останніх 15 днів можуть потрапити до Чорногорії за наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

В’їзд в Чорногорію здійснюється повітряним транспортом для жителів України і Білорусі з контролем пасажирів при посадці і висадці і виконанням інших умов, запропонованих Міністерством сталого розвитку і туризму”.

При цьому українці можуть в’їжджати до Чорногорії автомобілем, якщо останні 15 днів вони перебували в країнах «зеленого» чи “жовтого” списків.

Як зазначає Балканський оглядач, для українських туристів, які прямують до Чорногорії передбачені нові правила.

Туроператор зобов’язаний забезпечити вимірювання температури тіла пасажира хоча б один раз перед посадкою в аеропорт. Пасажиру, який має підвищену температуру тіла, заборонено сідати в літак і відправлятися до Чорногорії.

Після прибуття пасажирів до Чорногорії та відразу після перетину прикордонного переходу туроператор зобов’язаний передати кожному пасажиру інформаційну довідку, що містить опис заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров’я Чорногорії, та повідомити пасажира, що він зобов’язаний дотримуватися вказаних заходів.

У випадках, коли туристичний пакет включає екскурсії, туроператор зобов’язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.

Усі туристи під час перебування в Чорногорії зобов’язані дотримуватися всіх заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров’я.

Зазначимо, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.

Нагадаємо, наприкінці травня Чорногорія першою країною в Європі, що подолала COVID-19.

Як повідомляв Львівський портал, для України свої кордони вже відкрили 39 країн світу. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо в Україні є інтерактивна мапа, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду.

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