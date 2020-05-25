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Чорногорія стала першою країною в Європі, що подолала COVID-19

Вероніка Рой

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В Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію. Про це повідомляє Радіо Свобода.

 

Інститут громадського здоровʼя в Подґориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.​

Перший випадок виявили 17 березня. Загалом захворіли 324 людини, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів.

Керівник Інституту Бобан Муґоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.

В країні зафіксували 1 768 випадків порушення комендантської години або інших правил запроваджених в час епідемії. Порушники сплатили штрафи на суму 106 тисяч євро. Загалом населення Чорногорії складає трохи більше 600 тисяч людей.

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