Чорногорія стала першою країною в Європі, що подолала COVID-19

В Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Інститут громадського здоровʼя в Подґориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.
Перший випадок виявили 17 березня. Загалом захворіли 324 людини, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів.
Керівник Інституту Бобан Муґоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.
В країні зафіксували 1 768 випадків порушення комендантської години або інших правил запроваджених в час епідемії. Порушники сплатили штрафи на суму 106 тисяч євро. Загалом населення Чорногорії складає трохи більше 600 тисяч людей.
Вероніка Рой