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У Львові поменшало одружень на 38%

Наталя Дуляба

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Через коронавірусний карантин у Львові суттєво поменшало одружень. Кількість шлюбів, укладених протягом січня-травня, зменшилась на 38%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

 

За перші два місяці 2020 року львів’яни почали частіше одружуватись. Так, протягом січня-лютого у Львові зареєстрували 762 шлюби, що майже на 5% більше, аніж за аналогічний період 2019 року.

Втім до кінця травня показник одружень у Львові впав до суттєво низького рівня: за п’ять місяців офіційно вступили в шлюб 1417 закоханих пар. Це на 38% менше, ніж протягом січня-травня 2019-го, коли у Львові зареєстрували 2 289 одружень.

Таке стрімке зменшення кількості одружень у Львові, найімовірніше, пов’язане із введенням коронавірусного карантину.

Щодо Львівщини, то тут мешканці теж стали менше одружуватись. Зі січня по травень на території області задокументували 3112 шлюби, що на 33% менше.

Зазначимо, що на Львівщині також зріс середній шлюбний вік. Жінки йдуть заміж в середньому у 27 років, а чоловіки одружуються у 30. Хоча ще у 2010 середній вік жінок був 25 років, а чоловіків – 28 років. Середньостатистична сім’я в області складається із трьох осіб.

У Мін’юсті звітували, що у 2019 році українці одружувались вшестеро частіше, ніж розлучались.

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