ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни стали частіше одружуватись

Наталя Дуляба

|

Протягом січня-лютого у Львові зареєстрували 762 шлюби, що майже на 5% більше, аніж за аналогічний період 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Так, у січні-лютому цього року у Львові одружились 762 пари. Цей показник є на 4,8% більший, ніж за аналогічний період 2019 року, коли шлюб уклали 727 пар.

За два перші місяці 2020 року у Львові також зросла народжуваність. Протягом січня-лютого на світ з’явились 1080 дітей, що на 2,6% більше порівняно з цим періодом у 2019-му.

Нагадаємо, на Львівщині зріс середній шлюбний вік. Жінки йдуть заміж в середньому у 27 років, а чоловіки одружуються у 30. Хоча ще у 2010 середній вік жінок був 25 років, а чоловіків – 28 років.

Мін’юст також повідомляв, що у 2019 році українці одружувались вшестеро частіше, ніж розлучались.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у Fest Republic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерн...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...