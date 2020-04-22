Львів’яни стали частіше одружуватись

Протягом січня-лютого у Львові зареєстрували 762 шлюби, що майже на 5% більше, аніж за аналогічний період 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Так, у січні-лютому цього року у Львові одружились 762 пари. Цей показник є на 4,8% більший, ніж за аналогічний період 2019 року, коли шлюб уклали 727 пар.

За два перші місяці 2020 року у Львові також зросла народжуваність. Протягом січня-лютого на світ з’явились 1080 дітей, що на 2,6% більше порівняно з цим періодом у 2019-му.

Нагадаємо, на Львівщині зріс середній шлюбний вік. Жінки йдуть заміж в середньому у 27 років, а чоловіки одружуються у 30. Хоча ще у 2010 середній вік жінок був 25 років, а чоловіків – 28 років.

Мін’юст також повідомляв, що у 2019 році українці одружувались вшестеро частіше, ніж розлучались.