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На Львівщині зростає середній шлюбний вік

Вероніка Рой

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На Львівщині зростає середній вік жінок та чоловіків, які вступають у шлюб. Так, торік жінки створювали сім’ю у середньому у 28 років, а чоловіки – у 30. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ статистики у Львівській області.

 

Як повідомляється, у Львівській області нараховується близько 820,5 тис. сімей, з яких дві третини мешкають у містах.

У 2019 році на Львівщині зареєстровано 15,2 тис. шлюбів. Зростає середній вік жінок та чоловіків, які вступають у шлюб: у 2010 році жінки створювали сім’ю у середньому в 25 років, у 2019 році – у 28 років, а чоловіки – відповідно у 28 років та 30 років.

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У середньому сім’ї на Львівщині складаються із 3 осіб. Майже кожна п’ята родина складається з однієї особи, кожна третя – з 4-х осіб і більше. Близько половини сімей мають у своєму складі дітей до 18 років, кожна десята родина з дітьми – неповна, діти не мають одного чи двох батьків.

Ілюстрація: управління статистики

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