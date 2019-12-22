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Цього року українці одружувались в шість разів більше, ніж розлучались, – Мін’юст

Вероніка Рой

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В 2019 році українці в шість разів більше одружувались, ніж розлучались. Про це у Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.

 

Як повідомляють у міністерстві, з початку 2019 року в Україні зареєстрували понад 227 тисяч шлюбів, а розірвали – понад 37 тисяч шлюбів.

Додамо, у Львові діє послуга «Шлюб за добу». У нашому місті є три локації, де можна одружитися «по-швидкому» – аеропорт «Львів», Шевченківський гай, стадіон «Арена Львів».

До слова, раніше повідомлялося, що Міністерство юстицій України планує надати право нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення.

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