У МОЗ розповіли, як діяти у разі виявлення COVID-19 у члена сім'ї

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як діяти у випадку захворювання на COVID-19 одного з членів родини.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, якщо коронавірус виявили в одного з членів сім’ї, а інші – здорові, важливо дотримуватися правил самоізоляції.

«Хворому потрібно ізолюватися в окремій кімнаті, яка добре провітрюється. За можливості користуватися окремою ванною кімнатою та/або туалетом, готувати їжу та харчуватися окремо, а також під час необхідних контактів із людьми одягати медичну маску та викидати її після використання», – повідомив під час брифінгу Степанов.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 20 липня в Україні лабораторно підтвердили 59 493 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили ще 651 хворого на COVID-19.

На Львівщині протягом неділі, 19 липня, від коронавірусної інфекції одужало більше людей, ніж захворіли. Зокрема, за попередню добу було виявлено 115 нових хворих на COVID-19, натомість одужала 181 людина.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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