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На Львівщині коронавірус забрав життя 28-річної породіллі, немовля – у реанімації

Соломія Головіна

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У Жовківській центральній районній лікарні померла 28-річна породілля, яка хворіла COVID-19. Цю інформацію у коментарі Львівському порталу підтвердила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

 

Мешканка Яворівського району померла у ніч на 20 липня. Немовля зараз рятують медики.

«Дитина жива, зараз перебуває у реанімації Львівської обласної клінічної лікарні…», – зазначила Наталія Тімко.

За інформацією Zaxid.net, до лікарні вагітну жінку госпіталізували з підтвердженим коронавірусом. Уночі з п’ятниці на суботу вона через кесарів розтин народила дитину. Померла породілля у понеділок, 20 липня, від ускладнень COVID-2019. Зараз за життя немовляти борються неонаталоги неонатального центру Львівської обласної клінічної лікарні.

«У п ‘ятницю вночі вона на 27 тижні вагітності народила дитину через кесарів розтин. Ми зробили все, що могли. Всі спеціалісти, яких тільки можна було залучити: починаючи від обласних і закінчуючи академіком Олександром Паєнком, були залучені. Але врятувати її не вдалося», – зазначив у коментарі виданню головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців.

Подробиць стану здоров’я, з яким жінку госпіталізували до лікарні, лікар не розголошує, до офіційного заключення паталогоанатомів.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії недоношених новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні Зоряна Салабай повідомила, що дитина зараз перебуває у їхньому відділенні на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 20 липня на Львівщині коронавірус підтверджено у 8115 осіб, 209 людей померло, а 1605 одужало.

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