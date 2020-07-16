На Львівщині вдруге засудили 60-річного тирана за домашнє насильство

60-річний мешканець Буського району, якого засудили за домашнє насильство, вирішив оскаржити свій вирок, а паралельно продовжував чинити психологічний тиск на свою дружину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про раніше судимого за побиття дружини 60-річного мешканця Бущини. Після визнання вини він все одно продовжив вчиняти домашнє насильство, однак уже психологічного характеру.

Впродовж серпня-жовтня 2019 року тиран систематично ображав дружину, погрожував їй фізичною розправою, принижував, висловлювався нецензурно та залякував.

Вироком суду першої інстанції фігуранта визнано винним за ст.126-1 ККУ (домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо колишнього подружжя, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої). Чоловіку призначили 3 місяці арешту, однак судовий вирок він оскаржив.

«Проте вже у липні цього року прокурори Радехівської місцевої прокуратури, які забезпечували підтримання обвинувачення в суді, довели вину порушника у суді апеляційної інстанції. Апеляційний суд Львівської області підтримав позицію відомства та залишив вирок суду першої інстанції без змін», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із початку 2020 року на Львівщині покарали майже 1500 домашніх тиранів. Водночас у поліції кажуть, що під час коронавірусного карантину на території області побільшало випадків домашнього насильства.

Додамо, що у Львові працює Мобільна бригада, яка надає безкоштовну допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства. Гаряча лінія Мобільної бригади: 0−800−307−305 (усі дзвінки безкоштовні).

Також із кінця 2019 року у Львові діють мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству. Водночас на вул. Личаківській планують відкрити центр для постраждалих від домашнього насильства.

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