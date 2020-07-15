На площі Ринок відкрили фотовиставку, присвячену протидії домашньому насильству

15 липня на площі Ринок у Львові відкрили першу частину фототрилогії – протидії домашньому насильству «ВІДЧУЙ – наскільки мені боляче». На світлинах відтворені життєві історії людей, які постраждали від насильства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фотовиставка – це 8 життєвих ситуацій домашнього насильства, від яких щодня потерпають чоловіки та жінки. На 8 світлинах зображено 4 види домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне, сексуальне. Кожен з видів домашнього насильства у фотопроєкті – поділений за гендером, тобто до кожного – по два фото: на одному з них зображено насильство над чоловіком, на іншому – насильство над жінкою.

Директорка Львівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Алла Горбач розповіла, що фотографії – це реальні історії людей, які є клієнтами центру, і людей, які зголосилися брати участь в фотопроєкті. Основна мета – щоб люди, які побачать ці фото, змогли сказати насильству «ні!», вміли протистояти.

«За минулий рік маємо понад тисячу офіційних звернень щодо насильства, цього року – вже 600 звернень. Але ця статистика не є правдивою – цю цифру треба помножити на сто, а може й на тисячу: кожна людина, з якою ми спілкувалися, чи колись чи зараз, потерпала від насильства. Є люди, які можуть про це заявити, а є люди, які потерпають і мовчать – це діти і літні люди. Саме тому ми не присвячували цю виставку до якихось днів протидії насильству чи акцій – ми зробили її у звичайний день, щоб показати, що це відбувається щосекунди, щохвилини», – зазначила Алла Горбач.

Також вона додала, що незабаром у Львові відкриють притулок для жінок, що потерпіли від насильства.

Фотографиня Зоя Мельнійчук розповіла, що відтворити справжні емоції людей під час фотозйомок було надзвичайно важко – і морально, і психологічно

«Моє завдання було показати справжні емоції людей, які пережили цю ситуацію насильства у сім’ї. Було важливо підібрати небайдужих людей – не моделей, а просто людей, які показали це. Фотосесія тривала 6 годин – дуже важко було передати справжні емоції. Всі історії – важкі і дуже важливі. Ці фото про те, що не можна мовчати – треба казати рідним, звертатися в соціальні служби, в поліцію, розповідати друзям», – зауважила Зоя Мельнійчук.

Організатори зазначають, що цей фотопроєкт акцентує на тому, що у Львові працює Мобільна бригада, яка надає безкоштовну допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства. Гаряча лінія Мобільної бригади Львівського міського центру соціальних служб: 0−800−307−305 (усі дзвінки безкоштовні).

«Ми заснували минулого року Мобільну бригаду протидії домашньому насильству, яка виїжджає за будь-яким викликом. Тобто людина може зателефонувати за номером 0−800−307−305, і професійні психологи нададуть першу підтримку і скоординують подальші дії. Мобільна бригада реагує миттєво, а якщо люди відмовляються від цієї допомоги, можна звернутися на вул. Театральну, 10, де ми працюємо. Ми говоримо про те, що протидія є, і що залишиться між нами. Дуже важливо, щоб люди не толерували насильство, – а ми їм гарантуємо конфіденційність: тобто їхня історія залишається між нами», – додала Алла Горбач, директорка Львівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Також зазначимо, що з кінця 2019 року у Львові діють мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству. Водночас на вул. Личаківській планують відкрити центр для постраждалих від домашнього насильства.

Як писав Львівський портал, із початку 2020 року на Львівщині покарали майже 1500 домашніх тиранів. Водночас у поліції кажуть, що під час коронавірусного карантину на території області побільшало випадків домашнього насильства.

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