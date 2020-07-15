З середи, 15 липня, міські бібліотеки Львова відновили роботу у форматі видачі книжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, їх робота буде здійснюватись згідно з усіма карантинними вимогами.

«Зараз бібліотеки здійснюють обмежений режим роботи в форматі абонементів. Сподіваємось, що бібліотеки та медіатеки вже зовсім скоро зможуть відновитись повноцінно», — наголоси Андрій Москаленко.

Нагадаємо, на Львівщині перший етап послаблення карантину на Львівщині ввели зі 7 липня. Відтоді знову запрацювали готелі, кафе і ресторани, спортзали та фітнес-центри. Також на території області дозволили масові релігійні заходи, але за умови дотримання соціальної дистанції. 13 липня на Львівщині дозволили відновити роботу дитячих садочків. Під послаблення потрапила й частина закладів культури, а також бази відпочинку.

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Фото: ЛМР