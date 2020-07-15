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Авіакомпанія LOT відновила польоти до Львова

Андрій Котенський

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Польська авіакомпанія LOT відновила польоти до Львова після фактично чотиримісячної зупинки, що була викликана пандемією коронавірусу, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Перший рейс із Варшави прибув 15 липня близько 13.45, і вилетить у зворотному напрямку о 14.45.

Додамо, що після повернення в Україну з Польщі самоізоляцію проходити не потрібно.

1 липня авіакомпанія WizzAir відкрила власну авіабазу у Міжнародному аеропорту «Львів» і запустила п’ять нових рейсів.

Куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

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Фото: Юрій Танчин

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