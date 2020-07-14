Коронавірус на Львівщині: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 7254 людини, за останню добу виявили 147 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 45 223 ПЛР-тести, за останню добу – 1233 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 147.
У лікарнях Львова та області перебуває 903 людей, 70 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 80 осіб, ще 134 скерували на амбулаторне лікування.
Відтак 7254 випадки коронавірусу підтвердили у:
- м. Львова – 3731,
- м. Борислав – 11,
- Бродівського району – 60,
- Буського району – 60,
- Городоцького району –223,
- Дрогобицького району – 27,
- м. Дрогобич – 75,
- м. Стебник – 14,
- Жидачівського району – 75,
- Жовківського району – 389,
- Золочівського району – 57,
- Кам’янка-Бузького – 253,
- Миколаївського району – 259,
- м.Моршин – 6,
- Мостиського району – 61,
- м.Новий Розділ – 16,
- Перемишлянського району-99,
- Пустомитівського району – 689,
- Радехівського району – 31,
- м.Самбір – 47,
- Самбірського району – 41,
- Сколівського району – 23,
- Сокальського району – 159,
- Старосамбірського району – 9,
- м.Стрий – 64,
- Стрийського району – 48,
- м. Трускавець – 15,
- Турківського району – 55,
- м. Червоноград – 95,
- Яворівського району – 562.
Від ускладнень коронавірусу померло 188 мешканців Львівщини. Натомість 1142 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.
Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка