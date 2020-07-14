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Коронавірус на Львівщині: карта поширення по районах

Ольга Денисяка

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На Львівщині коронавірус підхопили вже 7254 людини, за останню добу виявили 147 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом  45 223 ПЛР-тести, за останню добу – 1233 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 147.

У лікарнях Львова та області перебуває 903 людей, 70 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 80 осіб, ще 134 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 7254 випадки коронавірусу підтвердили у:

  • м. Львова – 3731,
  • м. Борислав – 11,
  • Бродівського району – 60,
  • Буського району – 60,
  • Городоцького району –223,
  • Дрогобицького району – 27,
  • м. Дрогобич – 75,
  • м. Стебник – 14,
  • Жидачівського району – 75,
  • Жовківського району – 389,
  • Золочівського району – 57,
  • Кам’янка-Бузького – 253,
  • Миколаївського району – 259,
  • м.Моршин – 6,
  • Мостиського району – 61,
  • м.Новий Розділ – 16,
  • Перемишлянського району-99,
  • Пустомитівського району – 689,
  • Радехівського району – 31,
  • м.Самбір – 47,
  • Самбірського району – 41,
  • Сколівського району – 23,
  • Сокальського району – 159,
  • Старосамбірського району – 9,
  • м.Стрий – 64,
  • Стрийського району – 48,
  • м. Трускавець – 15,
  • Турківського району – 55,
  • м. Червоноград – 95,
  • Яворівського району – 562.

Від ускладнень коронавірусу померло 188 мешканців Львівщини. Натомість 1142 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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