Коронавірус на Львівщині: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 7254 людини, за останню добу виявили 147 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 45 223 ПЛР-тести, за останню добу – 1233 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 147.

У лікарнях Львова та області перебуває 903 людей, 70 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 80 осіб, ще 134 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 7254 випадки коронавірусу підтвердили у:

м. Львова – 3731,

м. Борислав – 11,

Бродівського району – 60,

Буського району – 60,

Городоцького району –223,

Дрогобицького району – 27,

м. Дрогобич – 75,

м. Стебник – 14,

Жидачівського району – 75,

Жовківського району – 389,

Золочівського району – 57,

Кам’янка-Бузького – 253,

Миколаївського району – 259,

м.Моршин – 6,

Мостиського району – 61,

м.Новий Розділ – 16,

Перемишлянського району-99,

Пустомитівського району – 689,

Радехівського району – 31,

м.Самбір – 47,

Самбірського району – 41,

Сколівського району – 23,

Сокальського району – 159,

Старосамбірського району – 9,

м.Стрий – 64,

Стрийського району – 48,

м. Трускавець – 15,

Турківського району – 55,

м. Червоноград – 95,

Яворівського району – 562.

Від ускладнень коронавірусу померло 188 мешканців Львівщини. Натомість 1142 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.