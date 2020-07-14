Як прощалися із загиблим на Донбасі Тарасом Матвіївим

З четверга, 13 липня, почали прощатися із загиблим на Донбасі офіцером Збройних сил, Героєм України Тарасом Матвіївим. Про це повідомляє Львівський портал.

Зокрема, вчора 24-та окрема механізована бригада ім. Короля Данила, де він був командиром взводу, віддали останню шану Тарасу Матвіїву.

Вранці 14 липня церемонія прощання із Героєм України відбулася на майдані Незалежності у Києві. Міністр оборони Андрій Таран вручив батькові загиблого воїна зірку Героя України.

Також із загиблим на Донбасі воїном попрощалися і у Буському районі. Траурний кортеж мешканці зустрічали на колінах.

Близько 17 год. траурний кортеж прибув до Львова. Прощальна церемонія відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися прийшли сотні львів’ян, волонтерів та побратимів.

Поховають Тараса Матвіїва у рідному Жидачеві у церкві Воскресіння Господнього, що на вул. Маркіяна Шашкевича, 60 у середу, 15 липня, о 12:00 год.

Нагадаємо, 31-річний боєць Тарас Матвіїв загинув 10 липня у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області від осколкових поранень, яких зазнав під час розриву міни, коли допомагав побратимам під час атаки бойовиків. Помер дорогою до лікарні.

Як активіст та депутат Жидачівської райради Тарас Матвіїв неодноразово піднімав проблеми незаконних вирубок лісу. Зокрема Львівський портал писав про Тараса Матвіїва у матеріалі «На Львівщині «шестеро спартанців» блокують кількамільйонну контрабанду Яценюка?».

Командування частини 24 ОМБр імені короля Данила та побратими ініціюють процедуру подання на звання Героя України загиблому захиснику Тарасу Матвіїву. 13 липня українському захиснику було присвоєно це звання посмертно.

Тарас Матвіїв був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Народився 1989 року на Волині. Проживав у місті Жидачів на Львівщині. Також був випускником Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. 2011 року закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Брав активну участь у Революції Гідності та бойових діях на Сході України.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила, Радіо Свобода, Буськ онлайн, Львівська міська рада

Відео: Андрій Гнідан