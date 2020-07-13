Спільнота роботодавців Львова запускає соціальний проєкт для пожвавлення ринку праці

Потік хороших новин для нашого міста набирає обертів, і послаблення карантинних вимог — тільки початок позитивних зрушень на ринку праці. Керівникам і власникам бізнесу надається унікальна можливість покращити роботу своїх підприємств шляхом вдосконалення пошуку і підбору персоналу. Спільнота роботодавців Львова запустила соціальний портал відгуків про працівників – work.lviv.ua. Цей проєкт має на меті здійснити переворот у кадрових технологіях.

Що таке Соціальний портал відгуків роботодавців про працівників міста Львова і як він працює?

На ринку праці поки що панує хаос, незатребуваних спеціалістів стало на порядок більше, ніж, скажімо, взимку цього року. Тому коли власнику, керівнику або менеджеру HR доводиться обирати нового працівника, існує велика імовірність помилитися чи розгубитися у такому шаленому потоці кандидатів. І така помилка дорого коштує успішності бізнесу, особливо зараз.

Якщо в компанію приходить недобросовісний працівник:

призупиняється виконання проєктів і завдань;

порушується злагоджена робота колективу;

відкладаються терміни виконання робіт;

йдуть клієнти і партнери;

падають прибутки.

Цього можна уникнути, якщо старанно і уважно підійти до підбору кадрів. Добросовісні працівники — запорука зниження плинності кадрів, підвищення виробничих можливостей підприємства і збільшення прибутків.

Для того щоб компанія розвивалась, залучала кращих спеціалістів, за підтримки спільноти роботодавців Львова і створений соціальний портал відгуків. Проєкт дозволяє безкоштовно залишати позитивні і негативні відгуки про працівників, підрядників, фрилансерів — усіх, з ким довелось співпрацювати роботодавцю.

Натомість зареєстровані користувачі також безкоштовно отримують доступ до незалежних досьє і характеристик працівників. Таким чином з’являється можливість володіти потрібною інформацією про потенційного співробітника і мати правдиве уявлення про навички і якості кандидата.

В чому переваги порталу відгуків про працівників для роботодавця?

Оскільки сьогодення вимагає від бізнесу активніше підлаштовуватись під існуючі зміни, власники, топ-менеджери і спеціалісти HR просто змушені оновити підхід до підбору персоналу, а також вносити корективи у взаємовідносини з уже існуючою командою. Портал для роботодавців відкриває потенціал для такого оновлення.

Окрім можливості залишати відгуки, сервіс надає наступні послуги:

регулярна розсилка новин і цікавих фактів про кадрові технології;

підписка на отримання порад від експертів у сфері HR;

проведення бізнес-зустрічей, семінарів і конференцій.

До слова, конференції проводять безпечно на платформі WorkLviv, і про найближчу подію слід згадати. Вже 16 липня відбудеться онлайн-конференція Інструменти HR 2020. Місця на івент учасники спільноти отримують безкоштовно.

Також портал надає найбільш активним учасникам спільноти роботодавців бонус у вигляді цінного відеокурсу на тему HR технологій. Це чудова нагода (знову ж таки безкоштовно) отримати навики побудови продуктивної команди.

Соціальний проєкт для роботодавців — чесна і прозора ініціатива, яка не просто надає інформацію, але покращує роботу HR-відділів, а отже, і роботу всієї компанії. Приєднуйтесь до спільноти і випробуйте на собі усі переваги її учасників!

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