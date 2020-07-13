Львів далі лідирує в області за кількістю хворих на COVID-19

На Львівщині коронавірус підхопили вже 7107 людей, за останню добу виявили 104 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 43 990 ПЛР-тестів, за останню добу – 548 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 104.

У лікарнях Львова та області перебуває 947 людей, 73 із них – у реанімації. Також 21 хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 46 осіб, ще 74 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 7107 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львова – 3663;

м. Борислав – 11;

Бродівського району – 60;

Буського району – 59;

Городоцького району – 222;

Дрогобицького району – 27;

м. Дрогобич – 70;

м. Стебник – 14;

Жидачівського району – 74;

Жовківського району – 383;

Золочівського району – 57;

Кам’янка-Бузького – 250;

Миколаївського району – 250;

м.Моршин – 6;

Мостиського району – 61;

м.Новий Розділ – 16;

Перемишлянського району – 96;

Пустомитівського району – 676;

Радехівського району – 30;

м.Самбір – 47;

Самбірського району – 41;

Сколівського району – 21;

Сокальського району – 156;

Старосамбірського району – 9;

м.Стрий – 61;

Стрийського району – 46;

м. Трускавець – 15;

Турківського району – 55;

м. Червоноград – 93;

Яворівського району – 538.

Від ускладень коронавірусу померло 186 мешканців Львівщини. Натомість 1113 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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