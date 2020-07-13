Львів далі лідирує в області за кількістю хворих на COVID-19

На Львівщині коронавірус підхопили вже 7107 людей, за останню добу виявили 104 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 43 990 ПЛР-тестів, за останню добу – 548 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 104.
У лікарнях Львова та області перебуває 947 людей, 73 із них – у реанімації. Також 21 хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 46 осіб, ще 74 скерували на амбулаторне лікування.
Відтак 7107 випадків коронавірусу підтвердили у:
- м. Львова – 3663;
- м. Борислав – 11;
- Бродівського району – 60;
- Буського району – 59;
- Городоцького району – 222;
- Дрогобицького району – 27;
- м. Дрогобич – 70;
- м. Стебник – 14;
- Жидачівського району – 74;
- Жовківського району – 383;
- Золочівського району – 57;
- Кам’янка-Бузького – 250;
- Миколаївського району – 250;
- м.Моршин – 6;
- Мостиського району – 61;
- м.Новий Розділ – 16;
- Перемишлянського району – 96;
- Пустомитівського району – 676;
- Радехівського району – 30;
- м.Самбір – 47;
- Самбірського району – 41;
- Сколівського району – 21;
- Сокальського району – 156;
- Старосамбірського району – 9;
- м.Стрий – 61;
- Стрийського району – 46;
- м. Трускавець – 15;
- Турківського району – 55;
- м. Червоноград – 93;
- Яворівського району – 538.
Від ускладень коронавірусу померло 186 мешканців Львівщини. Натомість 1113 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.
Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Вероніка Рой