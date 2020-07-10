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Укразалізниця в серпні планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення

Вероніка Рой

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У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик під час робочої поїздки до Західної України.

 

За його словами, наразі Укрзалізниця вже відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських.

«Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні», — цитує пресслужба Укрзалізниці Івана Юрика.

Він також додав, що зараз до станції Львів курсує 17 поїздів далеко сполучення та 10 приміських.

«Наразі до Львова діють обмеження щодо кількості розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе та СВ, у плацкартних — у шаховому порядку. Але навіть із цими обмеженнями населеність поїздів складає близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів», — зазначив Іван Юрик.

Очільник Укрзалізниці додав, що залізничники розглянуть доцільність встановлення на львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.

«Вже найближчим часом ми встановимо такі системи на київському вокзалі та протестуємо їх. У подальшому аналогічне обладнання може бути встановлено і на львівському вокзалі», — додав Іван Юрик.

Як повідомляв Львівський портал, з 26 червня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення зі Львовом. Зокрема, до Львова почали курсувати чотири потяги. А з 25 червня на Львівщині відновили приміське сполучення.

Нагадаємо, для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.

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