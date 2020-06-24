З 26 червня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення зі Львовом. Зокрема, до Львова курсуватимуть чотири потяга. Про це інформує пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, наразі закінчують роботи щодо призначення поїздів та вже незабаром відкриють продаж квитків.

Зокрема, компанія відновлює рейси поїздів №743/744 Дарниця, Київ — Львів, №715/716 Київ – Львів, №91/92 Київ – Львів та №12/11 Львів – Одеса. Про це повідомив

Поїзд №743/744 Дарниця, Київ – Львів вирушатиме зі станції Дарниця о 17:07, зі станції Київ-Пасажирський о 17:33 та прибуватиме до Львова о 22:49. Зворотно відправлення зі Львова о 06:02 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський об 11:17, на станцію Дарниця об 11:43. Під час курсування передбачені зупинки на таких станціях: Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче.

Поїзд №715/716 Київ – Львів вирушатиме з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зворотно відправлення о 16:12 та прибуття до Києва о 23:08. Зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький та Тернопіль.

Поїзд №91/92 Київ – Львів вирушатиме з Києва о 22:37 та прибуватиме до Львова о 06:26. Зворотно відправлення о 23:19 та прибуття до Києва о 06:49. Під час слідування поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Підзамче.

Поїзд №12/11 Львів – Одеса вирушатиме зі Львова о 22:24 та прибуватиме до Одеси о 08:43. У зворотному напрямку відправлення о 21:59 та прибуття до Львова о 08:04. Передбачені зупинки на станціях Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка.

Квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

В Укрзалізниці запевняють, що усі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання.

«У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд», – зазначають у компанії.

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.

Нагадаємо, відновити залізничне сполучення на Львівщині дозволили 22 червня на останньому засіданні обласної ТЕБ і НС.