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На Львівщині відновлюють приміське сполучення: коли і куди поїдуть потяги

Соломія Головіна

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У Львівській області з 25 червня відновлюють курсування приміських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

 

Так, з 25 червня по регіональній філії «Львівська залізниця» відновлюється курсування 12 приміських поїздів. Також 26 червня буде додано ще 8 приміських поїздів.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм.

З розкладом додаткових електропоїздів можна буде ознайомитись на вебсайті регіональної філії «Львівська залізниця».

Також Львівський портал повідомляв, що із 26 червня УЗ відновлює залізничне сполучення зі Львовом. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, відновити залізничне сполучення на Львівщині дозволили 22 червня на останньому засіданні обласної ТЕБ і НС.

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