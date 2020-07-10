Офіси Львівської міськради облаштують у довколишніх населених пунктах

У населених пунктах, які формуватимуть Львівську ОТГ, облаштують інформаційні офіси Львівської міської ради. Відповідне рішення сьогодні, 10 липня, ухвалили під час засідання виконкому міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

«Розробити концепцію облаштування та діяльності інформаційних офісів Львівської міської ради з можливістю організації робочих місць для адміністраторів Центру надання адміністративних послуг у територіальних громадах (населених пунктах), які формуватимуть Львівську об’єднану територіальну громаду», – мовиться у проєкті рішення.

Окрім надання адміністративних послуг там також буде облаштований невеликий конференційний зал.

До кінця літа такі пілотні проєкти офісів вже планують облаштувати у Лисиничах та Зашкові.

Нагадаємо, 27 травня під час засідання Кабміну погодили перспективний план Львівської області, а також уряд «дав добро» на створення Львівської ОТГ в контексті об’єднання Львова майже з 20 сусідніми населеними пунктами.

Невдоволені мешканці області 1 червня масово перекривали дороги через приєднання до Львівської ОТГ. Зокрема, місцеві жителі перекрили дорогу у селі Малехів. Такі ж акції відублись у Винниках та Дублянах. Також на пікет вийшли Рясне-Руського, Підрясного, Кожичів, Домажира, Брюховичів тощо.

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Ілюстрація: ЛМР